Marché : petit regain d'appétit pour le risque

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en très légère hausse jeudi matin, soutenue par les valeurs les plus tournées vers l'international, après l'accord commercial de 'phase 1' conclu hier entre les Etats-Unis et la Chine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de huit points à 6039,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture. La signature mercredi à Washington de cet accord commercial partiel a été saluée par un regain général d'appétit pour le risque, notamment à New York où le Dow Jones et le S&P 500 ont aligné une nouvelle rafale de records absolus à la clôture hier soir. D'après la Maison Blanche, l'engagement chinois à acheter davantage de produits et de services américains devrait se traduire par une hausse du PIB de l'ordre de 0,5% en 2020. Selon les stratèges, la trêve commerciale devrait continuer à faire progresser les marchés d'actions en favorisant un climat de désescalade, en particulier du côté du président Trump en cette année d'élection américaine. 'Nous sommes beaucoup moins susceptibles de voir des revirements se produire, ce qui devrait favoriser la confiance, mais nous pensons qu'un accord global risque de se révéler illusoire', avertit néanmoins Esty Dwek, la responsable de la stratégie de marchés chez Natixis IM Solutions. Le marché pourrait d'ailleurs se montrer relativement prudent aujourd'hui à l'approche de nouveaux résultats trimestriels, dont ceux de Morgan Stanley, et avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE. Si les actions devraient continuer de progresser en 2020, leurs niveaux de valorisation actuels pourraient quelque peu en plafonner les performances, fait valoir Esty Dwek. 'Bien que nous prévoyions que les actifs à risque continueront de performer, nous cherchons à diversifier les stratégies pour compléter les portefeuilles dans un environnement complexe', explique la stratège de Natixis IM Solutions.

