Marché: petit rebond avant l'inflation américaine et la BCE

(CercleFinance.com) - Après les fortes turbulences essuyées la semaine passée, la Bourse de Paris devait ouvrir en légère hausse lundi matin alors que les investisseurs attendent les dernières données sur l'inflation américaine, puis la décision de la BCE, qui tomberont plus tard cette semaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - prend 12,5 points à 7376 points, annonçant un timide rebond pour démarrer la semaine.



Préoccupé - comme le reste des places mondiales - par la perspective d'un ralentissement marqué de l'économie américaine (confirmée par les derniers chiffres contrastés de l'emploi aux Etats-Unis) - le marché parisien avait chuté de près de 3,8% au cours de la semaine écoulée.



Le CAC 40 - qui a enfoncé tour à tour les seuils techniques des 7600, 7500 et 7400 points la semaine dernière - est désormais revenu à un bilan négatif de l'ordre de 2,7% depuis le début de l'année.



A New York aussi, les marchés d'actions américains ont subi l'une de leurs pires semaines en près d'un an, avec des pertes hebdomadaires qui se sont montées à près de 6% pour le Nasdaq.



Ce brusque regain de volatilité a pris par surprise bon nombre d'investisseurs, forcés d'admettre que le régime de faible volatilité qui prédominait depuis le début de l'année avait brutalement pris fin.



Les intervenants espèrent malgré tout se rassurer dans les jours qui viennent avec les chiffres de l'inflation américaine, puis avec le discours de la BCE.



Sachant que l'inflation en zone euro est récemment retombée à son niveau le plus bas depuis la mi-2021 pour revenir dans la cible de la banque centrale européenne, Mario Centeno, le gouverneur de la Banque du Portugal avait dernièrement jugé que la décision d'une baisse de taux serait 'facile à prendre'.



Les économistes s'attendent donc à ce que la BCE réduise jeudi son taux de dépôt de 25 points de base pour le ramener de 3,75% à 3,50%, tout en révisant à la baisse ses perspectives en matière de de croissance d'inflation.



Sa présidente, Christine Lagarde, devrait souligner lors de sa conférence de presse que l'institution reste 'dépendante des données', c'est-à-dire qu'elle continuera de privilégier une approche au fur et à mesure de ses réunions.



La question que vont désormais se poser les investisseurs est de savoir si la BCE réduira ses taux par deux ou trois fois cette année.



En attendant le verdict de la BCE, les investisseurs pourront étudier, mercredi, les chiffres mensuels des prix à la consommation, avec l'espoir que ces dernières montrent une inflation sous-jacente moins forte que prévu.



Le consensus table sur un CPI à 0,2% sur un mois en août, ce qui ramènerait sa progression à 2,6% sur un an.



L'indice 'core' CPI, le plus suivi par la Fed, devrait quant à lui se maintenir à 3,2% en rythme annuel, comme au mois de juillet.



Les traders espèrent que ces données leur permettront de trancher le débat entre la perspective d'une baisse de taux de 25 ou 50 points de base de la part de la Fed la semaine prochaine.



La semaine suivant le rapport américain sur l'emploi est généralement calme sur les marchés, mais ces hésitations promettent encore une certaine de volatilité jusqu'aux annonces de la Fed, prévues le mercredi 18 septembre.



'Les chiffres mitigés de l'emploi (publiés vendredi dernier, NDLR) laissent toutefois penser que les marchés souhaitent davantage de baisses de taux que la Fed est en mesure de leur proposer', souligne Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, le premier débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis se tiendra demain soir.



Si l'écart dans les intentions de vote s'est récemment accentuée en faveur de la candidate démocrate, il est probable que beaucoup d'électeurs s'appuieront ce débat pour effectuer leur choix.



'Prudence, le scénario de 2016 avec la campagne confiante de Clinton pourrait se reproduire', mettent en garde les analystes de DeftHedge, un spécialiste de l'aide à la décision face au risque lié aux changes et aux matières premières.





