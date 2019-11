Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : pénalisé par les incertitudes sino-américaines Cercle Finance • 08/11/2019 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,3% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris), alors que les incertitudes demeurent sur des avancées dans le dossier des négociations sino-américaines. 'Il n'est toujours pas clair si un possible accord à le soutien du Président Trump, et la transformation d'un tel accord en un texte de traité pourrait se montrer difficile', prévient-on ce vendredi chez Commerzbank. Sur le front des statistiques, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 19,2 milliards d'euros en septembre, contre 18,7 milliards le mois précédent, hausse qui résulte d'une croissance de 1,5% des exportations, surpassant celle de 1,3% des importations. En France, le déficit commercial s'est creusé à -5,6 milliards d'euros en septembre, contre -5,4 millions le mois précédent, tandis que la production s'est redressée de 0,6% dans l'industrie manufacturière et de 0,3% dans l'ensemble de l'industrie. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent les résultats de la maison de luxe Richemont (-4,6% à Zurich), de la banque Crédit Agricole (-3,6% à Paris) et dans une moindre mesure de l'assureur Allianz (-1,5% à Francfort).

