Marché: pas de tendance nette sur les places boursières

(CercleFinance.com) - Les bourses européennes évoluent sans tendance claire ce matin, Paris et Londres cédant respectivement 0,4% et 0,3%, tandis que Francfort progresse de 0,2%, à l'occasion de cette séance écourtée de fin d'année qui verra les cotations s'achever à 14h.



Les volumes sont logiquement extrêmement réduits pour ce dernier jour de 2021 et aucune statistique majeure n'est attendue.



La demi-journée s'annonce donc calme sur les marchés. L'indice parisien devrait achever l'année avec un gain proche de 29%, Francfort se contentera d'un gain annuel de 15%, et de 14% pour Londres.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Nestlé fait part de l'achèvement de son programme de rachat d'actions pour 20 milliards de francs suisses lancé le 3 janvier 2020, dans le cadre duquel il a racheté 123,08 millions de ses actions pour un total de 13,06 milliards de francs à un prix moyen de 106,08 francs par action.



Enfin, Agfa-Gevaert annonce que son conseil d'administration a décidé, en date du 28 décembre, d'une annulation de 2.288.302 actions auto-détenues, conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires du 12 mai 2020.





