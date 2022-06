Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: pas de tendance claire en préouverture information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère progression mercredi matin pour la première séance du mois de juin, dans l'attente de nouvelles données concernant l'activité manufacturière de part et d'autre de l'Atlantique.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juin - avance de 22,5 points à 6478 points, annonçant un début de journée en territoire positif.



Le marché parisien avait achevé la séance de mardi sur une perte de 1,4% à 6468 points, les investisseurs ayant observé une pause au terme du spectaculaire redressement enregistré la semaine passée.



Le CAC avait réussi à opérer un rebond technique de 3,6% la semaine dernière, mais certains stratèges soulignent que les signes tangibles d'un véritable retournement de tendance tardent toujours à se matérialiser.



Les marchés devraient rester sans grande orientation ce mercredi en attendant la publication d'indicateurs dans le secteur de l'industrie manufacturière.



Les opérateurs seront particulièrement attentifs à la publication en cours de matinée des indices PMI définitifs dans la zone euro pour le mois de mai, qui devraient nourrir le débat en cours sur l'état de santé de l'économie européenne.



Les risques d'une contraction de l'économie de la zone euro se sont accrus ces dernières semaines, les analystes redoutant que le resserrement monétaire à venir de la part de la BCE finisse par mener à une récession.



Mais l'attention est surtout focalisée sur l'inflation, dont la vive accélération en zone euro le mois dernier avait fait dérailler les places du Vieux Continent hier.



Aux Etats-Unis aussi, les investisseurs surveillent de près les indicateurs économiques, même si la Fed n'a jusqu'ici manifesté aucune volonté de ralentir la remontée du loyer de l'argent face au ralentissement de la croissance.



La parution, cet après-midi, de l'ISM manufacturier américain devrait confirmer que l'activité économique décélère aux Etats-Unis, avec un indice qui devrait se rapprocher encore un peu plus du seuil fatidique des 50 points séparant contraction de expansion de l'activité.



Les intervenants espèrent que ces données pousseront les banques centrales à devenir moins agressives d'ici la fin de l'été, car une croissance plus faible limitera nécessairement les perspectives d'inflation.





