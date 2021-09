Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : pas de tendance claire en préouverture information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer prudemment mardi à l'ouverture dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, qui devraient déterminer la tendance des marchés dans leur ensemble. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de quatre points à 6673 points, annonçant un début de journée sans tendance claire. Principal rendez-vous de la journée, l'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'août tombera à 14h30, soit une heure avant l'ouverture de New York. Ces chiffres seront étudiés scrupuleusement dans un contexte de crainte d'une accélération de l'inflation susceptible de conduire la Réserve fédérale à durcir sa politique monétaire. Alors que la Fed insiste depuis plusieurs mois sur le caractère 'temporaire' de la remontée des prix, des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes d'un durcissement monétaire. 'L'inflation américaine a régulièrement dépassé les attentes au cours des derniers mois et il faut remonter au mois de novembre dernier pour retrouver des chiffres inférieurs aux estimations du consensus', rappelle ce matin Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank. La moyenne des prévisions des analystes s'établit à +5,3% en rythme annuel, soit un léger ralentissement par rapport aux +5,4% du mois de juillet. Hors énergie et alimentation, le taux d'inflation annuel est prévu à 4,2% contre 4,3% en décembre. Hier, le marché parisien avait réussi à reprendre 0,2%, mais aussi terminé à des niveaux proches de ses plus bas du jour, sous les 6677 points, soit une 18ème séance de stagnation entre 6600 et 6760 points. A Wall Street, un sursaut de la dernière heure avait permis au S&P 500 d'échapper à une sixième séance de repli consécutif puisque l'indice grappillait 0,2% au final. Grâce au secteur pétrolier, le Dow Jones a lui réussi à tripler ses gains au cours de la dernière heure, passant d'une hausse de 0,2% à une progression de presque 0,8%. Quant au Nasdaq, l'indice a certes fini dans le rouge (-0,1%) tout en sauvegardant assez facilement sa tendance haussière, qui lui permet d'afficher une hausse de 17% cette année.

