Marché: pas de tendance claire attendue à l'ouverture

(CercleFinance.com) - Après ses gains prudents de la veille (+0,8%), la Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi matin, dans un marché paralysé à quelques heures des décisions stratégiques de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 devant arriver à maturité fin mai recule ainsi de 10 points à 6413,5 points, annonçant un début de séance proche de l'équilibre.



La Fed doit annoncer les conclusions de sa réunion de politique monétaire dans un communiqué qui paraîtra à 20h00 (heure de Paris), avant une conférence de presse tenue par son président Jerome Powell.



Si une hausse de 50 points de base de ses taux directeurs est déjà largement intégrée dans les cours, le principal enjeu demeure le rythme de réduction de la taille de son bilan.



L'envolée de l'inflation, attestée par une série d'indicateurs parus ces dernières semaines, plaide en faveur d'un resserrement rapide, mais le ralentissement de la croissance milite lui pour une approche plus délicate.



'Les signes de l'effet du resserrement commencent maintenant à apparaître dans les données économiques, le PIB réel du premier trimestre s'étant contracté de 1,4% par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur au consensus du marché qui prévoyait +1%', relèvent les équipes de Muzinich & Co.



Bon nombre d'opérateurs espèrent ainsi que le patron de la Fed signalera ce soir que la banque centrale est prête à temporiser son action afin de s'adapter à la la récente décélération de l'activité.



Ce type d'annonce pourrait contribuer à calmer les marchés, qui ont récemment été perturbés par la menace d'une 'stagflation' durable, c'est-à-dire la combinaison d'une croissance faible et d'une forte inflation.



Du côté des statistiques, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi privé, de la balance commerciale et de l'ISM des services.



En Europe, le marché suivra notamment la parution des indices PMI définitifs des services en zone euro.



Une nouvelle vague de publications trimestrielles est de nouveau attendue aujourd'hui avec les résultats de ténors européens tels qu'EDF, Volkswagen, Equinor, Siemens Healthineers ou Solvay, déjà dévoilés dans la matinée.



Aux Etats-Unis sont attendues, entre autres, les performances de CVS Health, Regeneron, Uber, Marriott International et Moderna.



D'un point de vue technique, les analystes de Kiplink estiment que le dépassement, hier, de la zone-test des 6474 points est de bon augure en vue d'une poursuite du rattrapage, en direction des 6523 points puis des 6600 points.





