Marché: pas de mouvement haussier sur les bourses information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - La morosité plane sur les principales places boursières européennes: Francfort cède 0,2% tandis que Londres et Paris lâchent environ 0,1% alors qu'aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour.



Après un début d'année sur les chapeaux de roue, les 'minutes' de la Fed publiées la semaine dernière ont surpris les marchés en renforçant les craintes d'un relèvement plus rapide que prévu des taux aux Etats-Unis. Cette éventualité a entraîné une nette remontée des rendements des emprunts d'Etat américains, rendant les investisseurs nerveux.



'La banque américaine Goldman Sachs s'attend maintenant à quatre hausses de taux en 2022 et à une réduction du bilan qui devrait démarrer en juillet au plus tard', rappellent ce matin les équipes d'IG.



L'évolution des Bourses dans les jours à venir devrait donc dépendre en grande partie des développements sur le marché des taux, sachant que les intervenants pourraient fortement réagir aux dernières statistiques économiques.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du taux de chômage dans la zone euro: celui-ci a légèrement baissé en novembre par rapport à octobre, conformément à ce qu'attendaient les analystes, selon les données Eurostat.



Le taux de chômage dans le bloc des 19 s'est établi à 7,2% en novembre, contre 7,3% le mois précédent, indique l'office statistique de l'Union européenne. Il était ressorti à 8,1% en novembre 2020.



Mercredi, seront publiés les derniers chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient bien faire apparaître une accélération de l'inflation. Les jours prochains seront également rythmés par la parution Outre-Atlantique des prix producteurs, des ventes de détail et de la production industrielle, qui pourraient montrer que l'activité a bien résisté à la déferlante Omicron.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Bayer AG annonce une collaboration stratégique et un accord d'option avec Mammoth Biosciences, dont la technologie d'édition de gènes devrait permettre à Bayer de développer plus rapidement des thérapies transformatrices pour les patients.



Novartis et Molecular Partners rapportent des données de premier plan positives de l'étude de phase 2 pour ensovibep (MP0420), un antiviral DARPin thérapeutique pour COVID-19.



Enfin, bp a annoncé lundi le lancement d'un programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre 500 millions de dollars en vue de compenser l'effet dilutif induit par l'attribution d'actions à ses salariés.