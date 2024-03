Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: pas de 20ème semaine de hausse pour Wall Street information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 07:46









(CercleFinance.com) - Pas de 20ème semaine de hausse pour Wall Street qui lâche encore -0,5% (S&P500) à -1,15% (Nasdaq-100).



La lourdeur initiale s'est perpétuée au fil des heures, sans vraiment prendre d'ampleur : il aurait pourtant suffi de 'pas grand chose' pour que le bilan hebdo repasse positif puisque le Dow Jones finit à -0,02%, le S&P à -0,13%... il en manquait en revanche un peu plus pour le Nasdaq composite qui lâche -0,7%.



L'indice 'techno' a pâti du plongeon d'Adobe -13,7%, des replis d'Intuit -3,8%, MongoDb -3,7%, On Semiconductors -3%, Cadence -2,6%, NXP -2,5%, Charter Com, Broadcom et Microsoft -2,1%, Cisco -1,7%, Alphabet -1,5% et Meta -1,6%.

Toutes les composantes du 'SOXX' (-0,7%) n'ont pas fini dans le rouge : AMD et Micron gagnent +2,1%, Nvidia a résisté (-0,1%) et affiche +77,5% en 2024.



Il aurait peut-être fallu des chiffres qui rassurent mais ceux publiés ce vendredi ne vont pas dissiper le malaise relatif aux récentes données concernant l'inflation.



Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en février par rapport au mois précédent (+0,2% hors produits pétroliers), tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,8%, en données brutes comme hors denrées alimentaires.



Le tableau est plus réconfortant sur 12 mois : les prix à l'importation et à l'exportation ont diminué respectivement de 0,8% (-0,5% hors produits pétroliers) et de 1,8% le mois dernier (-1% hors denrées alimentaires).



Le chiffre le plus attendu du jour n'a eu aucun impact : la confiance des consommateurs américains est restée globalement stable en mars, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 76,5 en estimation préliminaire, contre 76,9 le mois précédent.



L'indice signe cependant une progression de 23,4% par rapport à mars 2023 et les consommateurs demeurent bien présents comme le démontrait jeudi de solide des ventes au détail, assorties d'une une hausse annualisée des prix producteurs la plus forte depuis septembre.



A signaler -même si c'est un chiffre peu 'probant' une forte contraction de l'activité manufacturière dans l'État de New York en mars, selon l'indice 'Empire State' des conditions générales de la Fed locale: l'indice a plongé de 19 points par rapport au mois précédent pour s'établir à -20,9.



Les marchés obligataires sortent au plus bas d'une semaine 'compliquée' : les taux se sont nettement retendus depuis mardi et les T-Bonds se dégradent encore de +2Pts à 4,31%.



A noter un gros coup de stress sur le bitcoin vers 2H30 du matin : il a dévissé 72.000 jusque vers 65.700$ (plancher testé vers 10H00 ce matin) avant de rebondir vers 68.300$... ce qui le rend tout juste stable sur la semaine écoulée.





