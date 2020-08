Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : partagé entre le PMI manufacturier et HSBC Cercle Finance • 03/08/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine en ordre dispersé (-0,1% à Londres, -0,3% à Paris, mais +1,1% à Francfort), partagées entre un indice PMI manufacturier encourageant et un mauvais accueil aux résultats semestriels de HSBC. L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 47,4 en juin à 51,8 le mois dernier, dépassant donc sa dernière estimation flash (51,1) et traduisant la première croissance du secteur depuis un an et demi. 'Les données sur l'emploi demeurent toutefois préoccupantes, d'autant que la santé du marché du travail jouera, à n'en pas douter, un rôle déterminant dans la reprise économique de la région', tempère Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Parmi les autres rendez-vous de la semaine, doivent paraitre les indices PMI composites mercredi, les conclusions de la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi et le rapport sur l'emploi américain vendredi. Dans l'actualité des valeurs, HSBC lâche près de 6% à Londres, le géant bancaire ayant publié un bénéfice semestriel en baisse de 65%, notamment en raison d'une forte augmentation de ses créances douteuses liée à la crise de la Covid-19. Dufry chute de plus de 6% à Zurich après la publication par le spécialiste des boutiques en zones détaxées, de résultats décevants au premier semestre, marqués notamment par une baisse de 60% de son chiffre d'affaires. PostNL bondit de près de 7% à Amsterdam, entouré pour la publication d'un profit opérationnel normalisé en hausse de 38% au deuxième trimestre, l'opérateur postal s'attendant d'ailleurs à dépasser nettement sa fourchette cible en la matière en 2020.

