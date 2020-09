Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : partagé après les PMI manufacturiers Cercle Finance • 01/09/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament le nouveau mois en ordre dispersé (-1,1% à Londres après un week-end de trois jours, +0,4% à Francfort, -0,1% à Paris), malgré des indices PMI manufacturiers de bonne facture parus dans la matinée. La reprise du secteur manufacturier de la zone euro amorcée en juillet s'est poursuivie en août, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est établi à 51,7, confirmant son estimation flash et ne se repliant que marginalement par rapport à juillet (51,8). 'Si le secteur est actuellement porté par une vague de demande accumulée pendant les mois de pandémie et jusque-là non-satisfaite, les entreprises réduisent néanmoins leur capacité opérationnelle', nuance Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. De son côté, l'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 55,2 en donnée définitive au titre du mois écoulé, à comparer à 53,3 en juillet, atteignant ainsi son plus haut niveau de 30 mois. Par ailleurs, dans la zone euro, Eurostat a indiqué que le taux d'inflation annuel a chuté à -0,2% pour le mois d'août (estimation rapide), et que le taux de chômage s'est accru à 7,9% en juillet, contre un taux de 7,7% en juin. Dans l'actualité des valeurs, Roche prend 1% à Zurich après que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son test qualitatif cobas HIV-1/HIV-2, pour une utilisation sur les systèmes intégralement automatisés cobas 6800/8800 aux Etats-Unis. AstraZeneca reste à peu près stable à Londres, malgré l'approbation d'Imfinzi dans l'UE pour le traitement en première ligne d'adultes atteints de cancer du poumon à petites cellules au stade étendu, en combinaison avec un choix de chimiothérapie.

