Marché: partagé après les conclusions de la Fed

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,4% à Londres, -0,3% à Francfort, stagnation à Paris) au lendemain des conclusions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (FOMC).



'Le FOMC a donné un signal clair d'une hausse imminente des taux après sa réunion de ce jour, considérant désormais que toutes les conditions sont remplies, et la première hausse est attendue lors de la réunion de mars', souligne-t-on chez Commerzbank.



'Les responsables de la Fed ont aussi jeté les bases d'une 'réduction significative' de son bilan de près de 9.000 milliards de dollars quelque temps après la première hausse, s'éloignant de sa politique monétaire ultra-accommodante', pointe de son côté Wells Fargo.



'Après la décision, les propos de Jerome Powell ont été interprétés comme offensifs, le président de la Fed ayant qualifié l'inflation de 'légèrement pire' qu'en décembre et refusé d'exclure une hausse de taux à chaque réunion', ajoute la banque californienne.



Toujours aux Etats-Unis, les opérateurs doivent prendre connaissance, en début d'après-midi, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, des commandes de biens durables de décembre et surtout d'une première estimation de la croissance du PIB au dernier trimestre 2021.



De ce côté de l'Atlantique, l'actualité boursière est dominée par la saison des résultats, avec notamment une publication saluée pour Deutsche Bank (+5% à Francfort) dont le bénéfice net a quadruplé en 2021 pour atteindre son plus haut niveau depuis dix ans.



SAP s'inscrit par contre en forte baisse de 6% à Francfort, les résultats trimestriels de l'éditeur de logiciels d'entreprise étant occultés par des prévisions décevantes concernant son FCF et un mouvement d'aversion au risque généralisé sur les valeurs technologiques.





