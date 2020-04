Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris se stabilise au lendemain d'une rude séance Cercle Finance • 02/04/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - Comme attendu, après sa forte baisse de la veille, la Bourse de Paris débute cette quatrième séance de la semaine sans grand changement, les investisseurs hésitant sur la stratégie à adopter. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,4%, pour s'afficher vers 4.230 points. 'Dans l'incapacité de valider un rebond durable de court terme, l'indice parisien est (trop) rapidement revenu casser en séance le support majeur des 5.200 points. Avec la remontée de la volatilité, le maintien en clôture du niveau des 4.200 points ne semble qu'éphémère et pourrait entrainer l'indice CAC 40 sur les niveaux inférieurs de 4.150 et 4.115 points', estiment les équipes de Kiplink ce matin. Du côté des statistiques du jour, le niveau des inscriptions au chômage, qui sera dévoilé en début d'après-midi, aux États-Unis renseignera sur l'état de santé de l'économie américaine après la claque de la semaine passée. Rappelons que les inscriptions au chômage avaient explosé lors de la semaine du 19 mars pour s'élever à quelque 3,3 millions de dossiers, contre 200-220.000 en général auparavant. Rapporté à la force de travail, c'est cinq fois plus environ que les précédents pics atteints lors des récessions de 1982 et 2008, ce qui témoigne de l'ampleur du soutien dont l'économie américaine a besoin. Dans l'actualité des valeurs, en raison de l'impact, non quantifiable à date, de l'épidémie de Covid-19 sur ses différents métiers, Bouygues indique renoncer aux objectifs 2020 du groupe et de ses activités, à l'exception de ceux de Bouygues Telecom qui restent suspendus. Dassault Systèmes fait part d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 estimé entre 2,5% et 5% en dessous de la limite inférieure de ses objectifs, en raison de la baisse du chiffre d'affaires des nouvelles licences et d'une plus faible activité des services. La croissance du chiffre d'affaire du premier trimestre 2020 est ainsi estimée comprise entre 14% et 17%, reflétant la performance de Medidata et la croissance organique du chiffre d'affaires récurrent. M6 indique que son conseil de surveillance a accepté de modifier la résolution de la prochaine assemblée générale relative à l'affectation du résultat, en vue de suspendre le versement d'un dividende au titre de 2019.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.