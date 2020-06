Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris remonte un peu après la correction d'hier Cercle Finance • 25/06/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en légère hausse ce jeudi, alors que les incertitudes persistantes autour de l'évolution de la pandémie de coronavirus maintiennent les investisseurs sur le qui-vive. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,3%, et s'affiche à 4.885 points. Rappelons que la séance d'hier s'était achevée sur une correction de 2,9% vers 4870 points alors que Wall Street décrochait de près de 3%, soit son plus lourd repli depuis le 11 juin dernier. 'La tendance haussière de court terme n'est pas totalement abandonnée mais se fragilise nettement avec un retour proche d'un premier point de rupture à 4850 point', constatent les équipes de Kiplink. En plus de la pandémie, vient se greffer le risque d'une dégradation des relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe puisque l'administration Trump envisagerait d'imposer des sanctions douanières supplémentaires sur les importations de produits européens. 'Malgré tous ces risques, les marchés restent surgonflés à la liquidité et il est possible qu'après une baisse importante comme celle constatée hier, les optimistes se remettent à acheter les indices', prédit toutefois Vincent Boy, analyste marchés chez IG. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs surveilleront notamment l'annonce, en début d'après-midi, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis, avec l'espoir de les voir poursuivre leur mouvement de reflux des dernières semaines. Dans l'actualité des valeurs, Pierre & Vacances publie un résultat net de -145,8 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, contre -121 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel courant passé de -111,5 à -125,6 millions d'une année sur l'autre. Pernod Ricard fait part de l'installation de son nouveau siège mondial au coeur du huitième arrondissement de Paris, dans un nouveau bâtiment jouxtant la Gare Saint-Lazare et qui accueillera 900 collaborateurs sur quelques 18.000 mètres carrés. Après le lancement de son fonds de solidarité Solid-19, Iliad annonce une prise de participation minoritaire de 30% dans Instadrone, premier réseau d'opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.