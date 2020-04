Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris recule, peu de raisons d'aller de l'avant Cercle Finance • 24/04/2020 à 10:41









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce matin, assez nettement, dans un marché qui manquent clairement de direction après le redressement des dernières semaines et qui attend de nouveaux indicateurs économiques. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -1,8%, pour revenir sur les 4.370 points. Compte tenu de l'ampleur de la récession qui se profile, l'attention des investisseurs se concentre depuis quelques jours sur les statistiques économiques afin de se faire une idée de la dégradation de la conjoncture. Le premier indicateur du jour ? L'indice du climat des affaires en Allemagne, compilé par l'institut d'études économiques Ifo. L'institut Ifo fait ainsi savoir que son indice a chuté en avril, passant de 85,9 en mars à 74,3 ce mois-ci, atteignant ainsi son plus bas niveau historique alors que le consensus ne visait qu'un recul vers 80. Les investisseurs observeront également les chiffres des commandes de biens durables aux États-Unis, qui devraient eux aussi avoir connu une violente chute au mois de mars. 'Les chiffres publiés restent (...) négatifs, d'où une volatilité persistante', justifient les équipes de Swiss Life Asset Managers France, pour qui les résultats des entreprises américaines s'avèrent mitigés, avec des perspectives d'activité qui restent sombres. Dans l'actualité des valeurs, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'établit à 470,5 ME, en baisse de 5,6% (soit -6,2 à périmètre comparable) pour le premier semestre de l'exercice 2019/2020 par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du groupe Saint-Gobain s'établit en baisse de -9,8% à 9 363 millions d'euros à données réelles au 1er trimestre 2020, avec un effet de change de -0,5%. A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de -4,9%. Le chiffre d'affaires du groupe Vinci s'affiche à 9,7 milliards d'euros pour le premier trimestre 2020, stable en données réelles. En comparable, les revenus s'effritent légèrement, de -3,3%. Air Liquide publie un chiffre d'affaires de 5.370 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en retrait de 1,3% en données publiées, mais en croissance comparable de 0,6% en dépit de la crise sanitaire. Sanofi publie au titre du premier trimestre 2020, un BNPA des activités de 1,63 euros, en hausse de 15,6% à TCC (taux de changes constants), le géant de la santé estimant qu'environ la moitié de cette croissance est due à l'effet Covid-19. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8.973 millions d'euros, en progression de 6,9% à données publiées et de 6,6% à TCC.

