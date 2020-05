Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris recule, l'inquiétude domine Cercle Finance • 13/05/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce mercredi, au lendemain d'un sévère contre-pied baissier à Wall Street, où, comme en Europe, les éventuelles répercussions de la réouverture des grandes économies occidentales inquiètent. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -2%, pour revenir à 4.380 points. 'Faute de volume et d'indicateurs techniques probants, l'indice parisien semble vouloir revenir tester ses supports majeurs à 4.415 et à 4.350 points. Afin d'éviter une nouvelle dégradation marquant un nouveau retournement de tendance en cassant les 4.350 points, l'indice CAC 40 devra réagir pour se maintenir sur le bas de sa moyenne mobile à 4.385 points. Graphiquement, la force d'attraction baissière semble importante sur ces niveaux', estiment les équipes de Kiplink. Rappelons que la Bourse de New York a subi une véritable douche froide hier, avec une accélération des dégagements dans les dernières minutes ayant conduit les trois principaux indices à perdre 2% en moyenne. L'un des facteurs déclenchant de la correction a été une conférence de presse d'Anthony Fauci, le conseiller de la Maison Blanche pour les question de santé publique, qui a estimé que la réouverture immédiate des écoles aux Etats-Unis risquait d'avoir 'des conséquences très graves', une formulation qui n'a pas manqué d'alarmer Wall Street. Du côté des statistiques du jour, le PIB du Royaume Uni a chuté de 2% en volume au premier trimestre 2020 en rythme séquentiel, sa plus forte baisse depuis celle observée au quatrième trimestre 2008, selon la première estimation publiée ce matin par l'office national de statistiques. La production industrielle du Royaume Uni a plongé de 4,2% sur les trois premiers mois de l'année 2020 par rapport au trimestre précédent, avec une contraction de 4,6% du secteur manufacturier proprement-dit et un plongeon de 11,5% du secteur minier. Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que Lacroix Group annonce un chiffre d'affaires de 238,7 millions d'euros sur le premier semestre 2019-20 (du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020), stable en comparaison annuelle. À périmètre constant, l'activité affiche un repli de 3,5%. Les investisseurs prendront connaissance, cet après-midi, des prix à la production industrielle aux États-Unis et des stocks de pétrole américains. Suez indique que son assemblée générale, tenue le 12 mai à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont le versement en numéraire d'un dividende de 0,45 euro par action, qui sera détaché le 18 mai et mis en paiement le 20 mai. Orange annonce que depuis le 11 mai, 176 boutiques (soit 30% des points de vente) ont rouvert dans les grandes villes de France grâce à des salariés volontaires. D'ici la fin mai, il prévoit l'ouverture de la quasi-totalité des boutiques du territoire.

