Marché : Paris recule ce mercredi, repasse sous les 5.900 pts

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en retrait de -0,8% ce mercredi, les investisseurs jouant la prudence après un discours sans surprise de Donald Trump et en attendant de nouveaux indicateurs. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 repasse sous la barre symbolique des 5.900 points, pour s'établir à 5.880 points. 'Techniquement et plus que jamais l'indice CAC 40 s'ouvre à un test des 6000 points. Par sa régularité, la configuration reste encore haussière à court terme, seuls deux éléments pourraient venir perturber cette nouvelle séquence, le manque de volume et une arrivée trop rapide en zone de surchauffe, retenons simplement, que les mêmes tensions et indicateurs apparaissaient déjà lors du lancement de cette séquence haussière à 5600 points. A contrario, un premier essoufflement ou une première consolidation jusqu'au seuil support des 5815 ou 5780 points ne porterait pas à conséquence', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,5% en octobre, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques. Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,1% en octobre en rythme annuel, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire. Les marchés surveilleront également avec attention les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui tomberont à 14h30. Les économistes s'attendent pour le mois d'octobre à une progression des prix à la consommation de l'ordre de 0,2%. Du côté des changes, l'euro est stable, à 1,1018 dollar. Quant au Brent, il recule de -1,1%, pour tomber à 61,31 dollars. Dans l'actualité des valeurs, La Française de l'Énergie annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Total Quadran afin de développer ensemble la production d'électricité verte à base d'énergie solaire dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Continental Building Products pour une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars, transaction dont la finalisation est attendue au second semestre 2020. SII avance et gagne +2%, porté par une confirmation de ses objectifs sur l'exercice.

