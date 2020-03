Marché : Paris rebondit, au-dessus des 5.450 points

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reprend, ce mardi, quelques couleurs, dans le sillage de Wall Street qui a signé hier sa plus forte hausse depuis 2009.

Ainsi, le CAC 40 bondit de 2,2% peu avant 11 heures. Si les 6.000 points de la semaine dernière sont encore très loin, l'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche tout de même au-dessus des 5.450 points.

'Ce mouvement positif permet à l'indice CAC 40 d'initier un mouvement de reprise salutaire ouvrant la possibilité de combler au plus vite le gap baissier entre 5.340 et 5.360 points puis par extension haussière de tester les objectifs intermédiaires à 5.415 et 5.450 points. A très court terme, la confirmation (ou pas) de ce rebond est primordial, une poursuite même minime de ce rattrapage haussier, synonyme de stabilisation graphique, aura toute son importance sur la tendance', analysent ce matin les équipes de Kiplink.

Rappelons que le Dow Jones s'est envolé de plus de 5% hier, soit sa plus forte progression en pourcentage en depuis mars 2009, et son gain de 1.300 points en une journée est le plus spectaculaire de l'histoire. Le S&P 500 a lui flambé de 4,6%, effaçant en une séance près de 40% des pertes qui avaient été accumulées depuis le 19 février.

Du côté des statistiques, plusieurs données européennes sont attendues : taux de chômage, indice des prix et prix à la production industrielle.

Dans l'actualité des valeurs, le producteur d'électricité Albioma publie au titre de l'année 2019 un résultat net part du groupe stable à 44,1 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 12% à 182,9 millions, pour un chiffre d'affaires en progression de 18% à 505,7 millions.

Le groupe immobilier Altarea publie un ANR EPRA de 178,7 euros par action à fin décembre 2019, en progression de 4,8%, performance qui 'provient à la fois du FFO généré et de la forte création de valeur sur les commerces (+121 millions d'euros)'.

Interparfums publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 7,4% à 50,6 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 0,6 point à 15,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 484,3 millions.

Spie annonce que sa filiale Spie Belgium a remporté de nouveaux contrats dans la sécurité urbaine en Wallonie, avec l'installation et la maintenance de caméras de vidéosurveillance pour les deux zones de police de Vesdre et des Fagnes.