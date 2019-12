Marché : Paris n'avance pas, les 6.000 en ligne de mire

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est stable ce matin, confirmant sa pause après avoir testé les 6.000 points en début de semaine, portée par un regain d'optimisme autour des questions commerciales et de la conjoncture économique aux États-Unis.

Ainsi, le CAC 40 s'affiche juste au-dessus des 5.955 points, peu ou prou son niveau d'ouverture.

'L'approche des échéances indicielles de demain pourrait être un moteur à la poursuite du mouvement haussier. A court terme et dans ce contexte de fin d'exercice annuel, les premiers objectifs restent limités à 6.005 et 6.050 points, mais suffisant pour afficher de nouveaux records de clôture. En cas de divergence ou d'un début de retracement plus prononcé, l'indice CAC 40 devra casser les seuils supports de 5.870 et 5.850 points pour entrer dans une phase de consolidation', commentent ce matin les équipes de Kiplink.

Rappelons qu'hier, un petit courant vendeur s'est dessiné à la toute dernière minute hier à Wall Street, privant le Dow Jones (-0,1%) comme le S&P 500 (-0,1%) de nouveaux plus hauts. Une fin de séance bizarrement ratée, car à cinq minutes de la clôture, les trois principaux indices américains semblaient bien partis par aligner un nouveau carton plein de records absolus.

Les investisseurs semblent pour l'instant peiner à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, et qui a permis au CAC 40 de gagner plus de 25%. Il n'empêche : malgré cette relative mollesse actuelle, 2019 devrait être la meilleure année boursière depuis 2013.

Du côté des statistiques du jour, en France en décembre 2019, le climat des affaires est stable au vu de l'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, qui se maintient à 106, au-dessus de sa moyenne de longue période (100).

On prendra connaissance cet après-midi, pour les États-Unis, des inscriptions aux allocations chômage, de l'indice de la Fed de Philadelphie, de l'indicateur avancé du Conference Board et des ventes de logements anciens.

Du côté des changes, l'euro avance de +0,2%, à 1,1133 dollar. Le Brent est stable, à 66,17 dollars.

Dans l'actualité des valeurs, Société Générale annonce un accord pour céder SG Finans AS, ses activités de financement d'équipements et d'affacturage en Norvège, en Suède et au Danemark, à Nordea Finance, branche de financement d'équipements et d'affacturage de Nordea Bank.

Maison mère de l'opérateur télécoms Free, Iliad annonce ce matin la démission d'un des directeurs généraux (DG) délégués, Alexis Bidinot, 'pour des raisons personnelles'.

Le groupe Atos a annoncé hier soir l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises.