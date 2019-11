Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris et Francfort dans le rouge, pas Londres Cercle Finance • 18/11/2019 à 15:24









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent ce lundi sans unité, alors qu'il faudra attendre demain pour voir des données statistiques être publiées. Ainsi, peu après 15 heures, le DAX et le CAC 40 reculent respectivement de -0,6% et -0,5%, pendant que le FTSE 100 est stable. De l'autre côté de l'Atlantique, rappelons qu'à Wall Street, la journée des 'trois sorcières' s'est soldée par une nouvelle avalanche de records absolus vendredi, les acheteurs s'étant imposés en fin de séance. En Asie, le Nikkei de Tokyo a clôturé en hausse de 0,5% ce matin et la Bourse de Hong Kong s'est adjugée plus de 1,1%. Si le début de semaine s'annonce particulièrement calme, le marché suivra avec attention, vendredi prochain, la publication des indices PMI composites 'flash' PMI d'IHS Markit. 'Ces données permettront de savoir si le secteur manufacturier a effectivement touché un plancher, comme le laissaient penser les PMI du mois d'octobre', indique un trader. Les investisseurs suivront également de près les 'minutes' de la dernière réunion la Fed, prévues mercredi, en quête d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux.

