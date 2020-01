Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris en légère baisse pour débuter la séance Cercle Finance • 22/01/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence la journée légèrement dans le rouge, les publications de résultats cotoyant l'épidémie de coronavirus en provenance de Chine dans les esprits des investisseurs. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,2%, revenant sous la barre des 6.040 points. 'A ce stade de normalisation, cet impact baissier ne dégrade en rien la tendance haussière de moyen terme. Cependant cet intermède de stabilisation consolide fortement les résistances majeures à 6.050 et 6.100 points. L'indice CAC 40 va devoir s'employer à repasser la barre symbolique des 6.100 points et renouer avec ses niveaux record. En cas de nouvelle dégradation, le support des 6.005 points reste référent, le seuil principal d'inversion de tendance restant à 5.930 points', estiment ce matin les équipes de Kiplink. Les places boursières mondiales avaient toutes perdu du terrain mardi, victimes de l'épisode épidémique venu de Chine qui est désormais en train de s'étendre à plusieurs continents, dont l'Amérique. Les marchés ont toutefois limité leurs pertes sur le sentiment que cette flambée épidémique n'aura qu'une portée réduite sur l'activité. 'L'histoire laisse penser que de tels événements se prolongent rarement dans la durée et que leurs effets sur les marchés boursiers ne sont pas imposants', rappellent ce matin les équipes de Capital Economics à Londres. Du côté des statistiques, en janvier 2020, le climat des affaires en France est quasi stable, au vu de l'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise, qui baisse d'un point à 104, mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Du côté des changes, l'euro est stable à 1,1090 dollar. Le Brent, pour sa part, recule de -0,5% à 64,15 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Elior Group affiche un chiffre d'affaires de 1.308 millions d'euros sur les trois premier mois de son exercice 2019-20, en recul de 0,7% par rapport à l'exercice précédent, en ligne avec les objectifs du groupe de restauration et de services. La croissance organique s'établit à -1,8% et aurait été de -1,1% sans l'impact des mouvements sociaux en France, estimé à neuf millions d'euros en décembre. Total annonce avoir remporté le plus grand marché public de recharge pour véhicules électriques en Europe auprès la Région Métropolitaine d'Amsterdam : dans ce cadre, il installera et exploitera jusqu'à 20.000 nouveaux points de charge publics aux Pays-Bas.

