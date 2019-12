Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris en léger recul, mais la dynamique est bonne Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:44









(CercleFinance.com) - Après une incursion hier après-midi au-delà des 6.000 points (un score qui n'avait plus été approché depuis 2007), la Bourse de Paris recule légèrement ce matin, même si le soulagement lié aux questions politiques et commerciales semble toujours favoriser à court terme un courant acheteur. Ainsi, le CAC 40 s'affiche à 5.975 points, en retrait de -0,3%. Alors qu'approche l'heure des bilans annuels, l'indice phare de la place de marché parisienne a engrangé +27% depuis le début de l'année 2019 ! A la cascade de records en Europe s'est ajoutée une multitude de plus hauts historiques du côté de Wall Street. Les investisseurs semblent en effet convaincus que le pire est passé. Les inquiétudes quant à l'impact économique des tensions commerciales et du Brexit semblent avoir pour l'instant disparu. 'A quelques jours de la fin de l'année, c'est un peu Noël avant l'heure', constatent ainsi les équipes de Fidelity. Du côté des données statistiques du jour, outre la balance commerciale européenne, c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il faudra regarder. On attend en effet les chiffres des permis de construire et des mises en chantier américains, en plus de ceux de la production industrielle. En attendant, l'euro s'affiche à 1,1144 dollar, stable. Le Brent recule pour sa part de -0,3%, à 65,14 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Seb annonce qu'Oliver Kastalio rejoindra le groupe français de petit électroménager début janvier 2020 comme directeur général de sa filiale allemande WMF, en remplacement de Volker Lixfeld qui prendra sa retraite. Orange et ATC France, filiale d'American Tower Corporation, annoncent avoir conclu un accord portant sur le déploiement de 900 à 2.000 nouveaux sites situés majoritairement en zone rurale et sur les axes de transport sur la période 2020-2024.

