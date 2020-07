Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris en hausse, vers 5.100 points Cercle Finance • 23/07/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en rebond ce jeudi, alors que les publications des entreprises sont nombreuses à l'agenda du jour. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +1%. Il atteint 5.090 points. Rappelons que le marché parisien avait cédé plus de 1,3% hier, les vendeurs ayant conservé la main pour une seconde clôture consécutive au plus bas du jour, ce qui ne s'était plus produit depuis le début du mois. 'L'incertitude sur les questions budgétaires étant levée depuis l'accord européen trouvé mardi et avec une épidémie qui semble désormais sous contrôle, l'Europe apparaît aujourd'hui moins comme un problème aux yeux des investisseurs', estiment toutefois les équipes de Danske Bank, pour qui 'les regards se tournent désormais vers les Etats-Unis'. 'Le Congrès éprouve des difficultés à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'activité alors que les premiers stimulus arrivent à leur fin et que la pandémie de coronavirus continue de justifier des mesures ciblées de reconfinement.' Du côté des statistiques, les investisseurs surveilleront aujourd'hui aux États-Unis la publication des indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que les chiffres des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. Dans l'actualité des valeurs, ce sont les résultats de l'opérateur télécoms américain AT&T et du site de micro-blogging Twitter qui seront particulièrement scrutés. En attendant, le géant des spiritueux Pernod Ricard indique relever sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'exercice 2019-20, pour en anticiper désormais une décroissance interne d'environ 15%, au lieu de 20% comme estimé en mars dernier. Le groupe Seb publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2020 de trois millions d'euros, contre 100 millions à fin juin 2019, et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 103 millions, contre 230 millions un an auparavant. Dans un environnement dégradé par l'épidémie de Covid-19, les ventes du fabricant de petit électroménager, de 2.914 millions d'euros, ont reculé de 12,7%, incluant une baisse de 12,6% à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires IFRS de Dassault Systèmes progresse de 14% à 2 203,3 ME. En normes non-IFRS, le chiffre d'affaires augmente également de 14%, avec la contribution de Medidata, compensée en partie par la baisse organique de 5% liée à l'impact de la pandémie mondiale. Le résultat opérationnel IFRS baisse de 34%, reflétant l'impact de l'amortissement des actifs incorporels acquis à la suite de l'acquisition de Medidata. Il est en hausse de 1% à 620,4 millions d'euros en normes non-IFRS. Communiqué ce matin, le chiffre d'affaires du groupe Interparfums s'élève, pour le premier semestre, à 139,3 millions d'euros. Il recule ainsi de -42% par rapport au premier semestre 2019.

