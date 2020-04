Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris en hausse, repasse les 4.410 points Cercle Finance • 16/04/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence la journée dans le vert, dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques susceptibles de confirmer le repli sévère de l'activité. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +1,5%. Une hausse plus forte qu'attendue, qui lui permet de repasser les 4.410 points. 'L'accélération haussière sur la résistance majeure des 4.520 points ayant pour objectif une seconde séquence positive est avortée. A présent, l'essentiel est de contenir l'indice CAC 40 au-dessus de la zone support intermédiaire des 4.270/4.250 points afin de ne pas renouer avec des niveaux fragiles et synonyme de retournement de tendance', notent les équipes de Kiplink ce matin. Cette séance sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques. On attend, entre autres, les derniers chiffres du marché immobilier américain, le nombre des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie. 'Quelque 16,8 d'américains se sont inscrit au chômage au cours des trois dernières semaines et il n'y aucune raison de penser que ces inscriptions se sont arrêtées de grimper la semaine dernière', prévient Danske Bank. Du côté des valeurs, en raison de la crise sanitaire, EDF fait part d'une révision de son estimation de production nucléaire annuelle, prévoyant ainsi qu'elle sera de l'ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022. Le groupe explique que le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour maintenance est fortement affecté, réduisant ainsi la capacité de production d'électricité. Dans ce contexte, il est en train d'adapter son programme d'arrêts pour maintenance. BioMérieux affiche un chiffre d'affaires de 769 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 21,5% dont 20,8% en organique, du fait de la demande exceptionnelle en tests de biologie moléculaire nécessaires dans le contexte de l'épidémie. Nexity indique démentir un article de presse diffusé ce jour annonçant à tort le remplacement de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri par Alain Dinin, le président du conseil d'administration et du comité stratégique et des investissements.

