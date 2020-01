Marché : Paris en hausse malgré une déception sur les PMI

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence cette journée en nette hausse, en dépit d'indices PMI qui ne confirment pas l'embellie de l'activité dans la zone euro.

Ainsi, le CAC 40 repasse au-dessus des 6.000 points, et assez largement, puisqu'il s'affiche près de 6.060 points, en hausse de +1,5%.

Du côté des PMI, en se repliant de 52 en décembre 2019 à 51,5 en janvier, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France signale, en début d'année 2020, le plus faible taux d'expansion de l'activité du secteur privé français depuis septembre.

Inchangé par rapport à décembre, l'estimation flash de l'indice PMI composite IHS Markit pour la zone euro s'établit pour sa part à 50,9 en janvier, signalant donc le maintien d'une faible croissance du secteur privé dans la région en ce début d'année 2020. 'La croissance s'est maintenue en France et en Allemagne, tandis que dans l'ensemble de la zone de la monnaie unique, la confiance des entreprises s'est redressée pour atteindre un pic de seize mois', précise Andrew Harker, associate director à IHS Markit.

Le marché attend également la publication des indices PMI flash composite pour les États-Unis.

L'optimisme des intervenants semble également alimenté par les bons résultats d'Intel parus dans la soirée d'hier. Le titre du fabricant de microprocesseurs s'envole de presque 6% en cotations avant-Bourse après avoir dévoilé un chiffre d'affaire de 20,2 milliards de dollars, contre 19,2 milliards attendus, et un profit par titre supérieur de 20% au consensus.

Du côté des changes, l'euro est en légère baisse (-0,1%), et s'affiche à 1,1045 dollar. Le Brent est stable, à 62 dollars.

Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que le chiffre d'affaires TTC du groupe Carrefour progresse de +3,1% en comparable (LFL) au 4ème trimestre à 21 743 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,5% à changes constants. La variation du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à +0,1%.

Le chiffre d'affaires TTC de l'année progresse pour sa part de +3,1% en comparable (LFL) à 80 735 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,1% à changes constants. La variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -0,4%.

Le titre se trouve en tête du SBF 120, avec +4,4%.

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'élève à 143,6 ME au 1er trimestre de l'exercice 2019/2020, en croissance de 13,2% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent (+11,1% à périmètre comparable).

Groupe Open dévoile un chiffre d'affaires annuel 2019 de 304 millions d'euros, en baisse de 3,9%, impacté par la baisse d'effectif en 2018 ainsi qu'au premier semestre 2019, faisant part toutefois d'une stabilisation de l'effectif sur le deuxième semestre.