Marché : Paris en baisse, retour sur les 4.485 points

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris recule ce matin de -0,2%, les investisseurs hésitant à prendre position après le parcours contrasté de Wall Street la veille et manquant clairement de relais haussiers. Ainsi, peu avant 11 heures, la Bourse de Paris s'affiche à 4.485 points. 'Toujours alimenté par un faible volume, l'indice parisien conserve sa configuration graphique haussière malgré cette dégradation passagère. Cependant, nous constatons que les résistances intermédiaires à 4520, 4585 points se renforcent, fragilisant davantage l'indice CAC 40 dans son approche de dépassement du niveau charnière des 4625 points', constatent ce matin les équipes de Kiplink. Après le 'rally' de la semaine passée, les marchés d'actions américains ont terminé en ordre dispersé hier soir, le Dow Jones (-0,5%) ayant nettement faibli au cours de la dernière demi-heure de cotation. A l'opposé, le Nasdaq Composite a encore une fois étonné les opérateurs en parvenant à se maintenir à flot (+0,8%), grâce à Apple (+1,6%), Amazon (+1,3%) et Netflix (+2%). Les incertitudes entourant les effets de la réouverture des économies occidentales et la possibilité d'une 'seconde vague' de contaminations au Covid-19 semblent toutefois freiner les initiatives sur les marchés. Les intervenants de marché seront notamment attentifs à la publication, en début d'après-midi, des chiffres des prix à la consommation aux États-Unis. Ceux-ci pourraient permettre de savoir si les craintes d'un rebond significatif de l'inflation sont justifiées. Dans l'actualité des valeurs, Alstom publie au titre de l'exercice 2019-20 un résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) de 446 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté de 630 millions, conduisant à une marge améliorée de 0,2 point à 7,7%. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transport a augmenté de 2% à 8,2 milliards d'euros (+1% en organique), tandis que ses commandes ont diminué de 18% (-19% en organique) à 9,9 milliards, le carnet de commandes s'établissant ainsi à 40,9 milliards d'euros. Iliad affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,9% à 1.382 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, tiré par la poursuite de la dynamique commerciale en Italie (150 millions de CA sur trois mois) et la hausse du chiffre d'affaires services en France (+4,2%). Bouygues annonce que sur la base des résultats annuels d'Alstom, la contribution de l'équipementier de transports au résultat net du premier trimestre 2020 du conglomérat s'élève à 35 millions d'euros, contre 33 millions au premier trimestre 2019. Engie affiche au 31 mars 2020 un résultat opérationnel courant de 1,9 milliard d'euros, en recul de 6,6% en brut et de 2,1% en organique (+2,1% hors effet négatif des températures en France) 'démontrant une performance résiliente'. L'Ebitda du groupe énergétique ressort à 3,1 milliards d'euros, en baisse de 1,8% en brut et en hausse de 1,4% en organique, pour un chiffre d'affaires au premier trimestre de 16,5 milliards, en repli de 3,7% en brut et en organique.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance.