Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris en baisse, les conclusions de la Fed attendues Cercle Finance • 29/04/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue sans grand changement ce matin, dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale et de plusieurs indicateurs économiques de premier plan. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,1%, pour s'afficher à 4.560 points. Rappelons que le marché parisien avait progressé de plus de +1,4% hier, une hausse difficile à relier au moindre élément d'actualité. 'Le moral des investisseurs a continué de s'améliorer du fait de la perspective de levée des mesures de confinement imposées en Europe, tandis que les prix pétroliers continuent de se stabiliser', remarque toutefois le courtier britannique Liberum. Les investisseurs jouent donc l'attentisme avant les décisions de la Fed. Elle annoncera ce soir les conclusions de sa réunion de politique monétaire dans un communiqué. Les économistes n'en attendent pas de grande surprise. 'Des rumeurs se font écho de l'expérimentation prochaine de taux négatifs, mais ce n'est pas notre scénario immédiat', indique Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. On prendra aussi connaissance de la première estimation du PIB américain du premier trimestre, qui devrait faire apparaître une chute de 4% de l'activité, une première aux États-Unis depuis six ans. Les chiffres de l'inflation en Allemagne, attendus dans le courant de la matinée, seront également scrutés par les marchés. Dans l'actualité des valeurs, Carrefour publie un chiffre d'affaires TTC de 19.445 millions d'euros pre-IAS 29, soit une hausse de +7,5% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -4,2%, la variation totale à changes courants s'élève à +3,3%. Le groupe réitère au passage les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers, dont un plan d'économies sur trois ans de 2,8 milliards d'euros en année pleine à fin 2020. Spie publie au titre des trois premiers mois de 2020 un EBITA en hausse de 2,6% à 58,4 millions d'euros, soit une marge d'EBITA stable à 3,7% pour une production en croissance de 2,7% (+2,3% à change constant) à 1.597,3 millions. Rémy Cointreau dévoile un chiffre d'affaires de 1.024,8 millions d'euros sur l'année fiscale 2019/20, en baisse publiée de 9%, dont un repli modéré de 4% des marques du groupe (-6,3% en organique) dans un environnement sanitaire complexe. Klépierre affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires total de 316,8 millions d'euros, en baisse de 4,2% par rapport à la même période l'an dernier, principalement en raison des cessions réalisées en 2019.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.