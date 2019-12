Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris débute cette journée chargée dans le vert Cercle Finance • 12/12/2019 à 10:59









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris ouvre la journée en légère hausse, alors qu'est notamment attendue la première réunion de la BCE sous la présidence de Christine Lagarde. Le CAC 40 avance ainsi de +0,5%. Il s'affiche juste en-dessus des 5.885 points. Rappelons que la Fed, après deux jours de réunion de politique monétaire, a comme attendu annoncé hier soir le maintien de ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 1,50% et 1,75%. 'Les prévisions pour 2020 n'indiquent maintenant aucun changement, par rapport à au moins une hausse à la réunion précédente', soulignent les équipes d'Unigestion. Du côté de la Banque centrale européenne, il ne devrait pas y avoir de modification à la politique monétaire, après qu'elle ait réduit son taux de dépôt et relancé son programme d'achat de titres au mois de septembre dernier. 'En l'absence d'une apocalypse zombie ou d'un miracle inflationniste, aucun changement radical ne devrait intervenir au cours de l'année 2020', fait-on valoir du côté de Pimco. Les investisseurs auront également un oeil, voire les deux, sur le Royaume Uni, où des élections législatives ont lieu. Si l'issue s'annonce serrée, beaucoup d'observateurs tablent sur une victoire finale des conservateurs. Du côté des statistiques, en novembre 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France augmente de 0,1% sur un mois (+0,2% corrigé de variations saisonnières), après une stabilité en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire de fin novembre. Côté changes, l'euro, à 1,1127 dollar, recule légèrement (-0,1%). Le Brent avance lui de +0,4%, à 64,20 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Prada et L'Oréal annoncent la signature d'un contrat de licence à long terme pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe pour la marque Prada, accord qui leur permettra d'apporter l'expertise de leur secteur respectif. ID Logistics annonce avoir finalisé le rachat des activités de Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation, opération annoncée fin novembre pour 15 millions de dollars.

