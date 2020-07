Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris dans le rouge, retours sous les 4.900 points Cercle Finance • 30/07/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence cette journée en baisse, alors que sont parus de nombreux résultats ont été publiés et que de nombreuses statistiques figurent à l'agenda. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -1,3%, passant tout juste sous le niveau des 4.900 points. 'La proximité du support et le soutien de la moyenne mobile à 50 jours, ascendante, limitent le potentiel de repli pour le moment. En cas de rupture de cette zone, la baisse devrait se poursuivre en direction du support majeur à 4.693 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques du jour, en juin 2020, le taux de chômage s'est établi à 7,8% dans la zone euro, en hausse par rapport à 7,7% enregistré en mai, et dans l'UE, il s'est établi à 7,1%, en augmentation par rapport à 7,0% le mois précédent, selon les chiffres publiés par Eurostat. Ce dernier estime qu'en juin, 15,023 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,685 millions dans la zone euro. Par rapport à mai, le nombre de chômeurs a augmenté de 281.000 dans l'UE et de 203.000 dans la zone euro. Les indices ESI du sentiment économique se redressent par ailleurs en juillet dans la zone euro, de 6,5 points à 82,3, ainsi que dans l'Union européenne, de 6,9 points à 81,8, recouvrant ainsi jusqu'à présent environ la moitié de leur chute record en mars et en avril. Selon une estimation corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires de Destatis, le PIB de l'Allemagne a plongé de 10,1% au deuxième trimestre 2020, surpassant la chute de 4,7% observée au premier trimestre 2009 dans le sillage de la crise financière. Autre rendez-vous important, la publication - en début d'après-midi - de la première estimation du PIB des États-Unis au deuxième trimestre. Les économistes envisagent une chute de 35% de l'activité en rythme annualisé sur le trimestre écoulé. 'Les marchés ont toutefois largement intégré la perspective de chiffres désastreux du PIB pour le deuxième trimestre et accorderont davantage d'importance au scénario de reprise qui se dessine en ce début de troisième trimestre', explique-t-on chez Danske Bank. Dans l'actualité des valeurs, de nombreuses entreprises en France et en Europe ont publié leurs résultats trimestriels et/ou semestriels. Orange publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 10,7% à 1.016 millions d'euros, et un EBITDAaL en recul de 0,7% à 5.914 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1% à près de 20,8 milliards (+0,3% à base comparable). Renault affiche un résultat net de -7.386 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, pénalisé par la contribution de Nissan (-4.817 millions), et une marge opérationnelle de -1.203 millions avec un impact négatif de la crise sanitaire estimé à environ 1,8 milliard. Le chiffre d'affaires semestriel du constructeur automobile a reculé de 34,3% à 18.425 millions d'euros (-32,9% à taux de change et périmètre constants), pour des ventes en baisse de 34,9% à 1,26 million d'unités (dans un marché mondial en recul de 28,3%). Le chiffre d'affaires de Casino atteint 7 846 ME au deuxième trimestre 2020, en baisse de - 7,5 %. 'La croissance comparable du Groupe s'établit à + 10,4 % tirée par une activité dynamique en France et en Amérique latine, dans un contexte inédit de crise sanitaire' précise le groupe. JCDecaux présente un résultat net part du groupe de -254,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, comparé à 96 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle ajustée à -5,7% du chiffre d'affaires, soit 22,3 points de moins que l'année dernière. Le chiffre d'affaires ajusté a chuté de 41,6% à 1.075,4 millions d'euros (-40,8% en organique), avec un chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, en recul de 42,4%. Air Liquide publie un bénéfice net par action en croissance de 1,8% à 2,29 euros au titre des six premiers mois de 2020, et une marge opérationnelle de 17,6%, en amélioration de 100 points de base (+50 points de base hors effet énergie) malgré la baisse d'activité.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.