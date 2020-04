Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris avance, un potentiel déconfinement en soutien Cercle Finance • 14/04/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris démarre cette semaine raccourcie en hausse, sans trop d'excès d'enthousiasme non plus, dans un marché malgré tout encouragé par la perspective d'un prochain 'déconfinement' des économies occidentales. Ainsi, le CAC 40 avance de +0,4%, et tente de s'approcher des 4.530 points. Le marché parisien avait déjà signé une série encourageante de quatre séances de progression sur quatre la semaine passée, pour un gain hebdomadaire de 8,5%. 'A court terme, les résistances majeures à 4.520 et 4.550 points apparaissent comme une première zone butoir. Seul un mouvement supplémentaire de forte conviction permettra à l'indice CAC 40 de poursuivre son mouvement haussier', commentent les équipes de Kiplink ce matin. La semaine s'annonce chargée en indicateurs économiques américains (ventes au détail, production industrielle,...). Ceux-ci ne devraient pas manquer d'illustrer les effets dévastateurs de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité. Dans l'actualité des valeurs, Renault annonce sa nouvelle stratégie pour le marché chinois, fondée sur un recentrage de ses activités locales sur deux principaux piliers, à savoir les véhicules électriques (VE) et les véhicules utilitaires (VU). Le VU, porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive, s'appuiera sur le patrimoine de Jinbei et le savoir-faire de Renault, tandis que le VE sera développé à travers les deux coentreprises eGT New Energy Automotive et Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle. Dans un nouveau point de situation sur les conséquences de la crise sanitaire Covid-19, EDF annonce retirer l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2020, y compris le seuil bas de la fourchette d'EBITDA de 17,5 milliards d'euros, ainsi que pour 2021. Le groupe LDLC annonce ce mardi avoir finalisé, le 10 avril, l'acquisition du fonds de commerce de Top Achat, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de concurrence et avoir levé diverses conditions suspensives. Le titre Air France gagne près de 1% ce matin à la Bourse de Paris, alors que la compagnie aérienne chercherait une aide d'un montant de 10 milliards d'euros, selon La Tribune. La compagnie chercherait donc un montant plus important que le 6 milliards d'euros indiqué dans la presse la semaine dernière. La solution d'un prêt bancaire garanti serait la piste privilégiée. La nationalisation serait la dernière solution évoquée.

