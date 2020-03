Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris avance, en approche des 4.100 points Cercle Finance • 20/03/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son redressement ce vendredi matin, dans le sillage des marchés asiatiques et après l'action massive des banques centrales lancée la veille. Ainsi, le CAC 40 avance de +6,4%, repassant le seuil des 4.000 points, se payant même le luxe d'approcher les 4.100 points. Rappelons que le marché parisien s'était déjà redressé de 2,6% hier, à l'issue d'une séance où la volatilité 'intraday' était retombée sous les 5% et où le seuil technique des 3.800 points avait enfin pu être préservé. Rappelons, également, que la BCE a annoncé hier la mise en place d'un nouveau 'package' de 750 milliards d'euros qui sera déployé jusqu'à la fin 2020 au moins, portant sur l'acquisition à la fois de titres publics et privés. De fait, les mesures spectaculaires mises en place par les gouvernements et les banques centrales commencent à être entendues, même si les opérateurs continuent de réagir à l'instinct tant les circonstances apparaissent inédites. Attention cependant, les échanges pourraient se révéler très volatils aujourd'hui dans un marché appelé à devenir très technique en cette séance des 'quatre sorcières'. L'animation ne viendra en tout cas pas des données statistiques : on attend seulement, en effet, les ventes de logements anciens aux États-Unis. Dans l'actualité des valeurs, Total annonce acquérir 100% de la société Global Wind Power (GWP) France qui détient un portefeuille de plus de 1000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres dont 250 MW seront mis en service à l'horizon 2025. Casino annonce la signature avec Aldi France d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de trois entrepôts et de 567 magasins du périmètre Leader Price en France métropolitaine, pour une valeur d'entreprise de 735 millions d'euros. Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce ce matin qu'il lance une initiative de solidarité en faveur des sous-traitants TPE et PME qui l'accompagnent. 'Pour soulager leur trésorerie, le Groupe s'engage à payer immédiatement leurs factures en cours sans attendre le délai de 45 jours fin de mois. Cela concerne plus de 5.000 factures pour plus de 700 fournisseurs, soit un montant total d'environ 50 millions d'euros', détaille le groupe.

