Marché : Paris avance avant l'emploi américain

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche dans le vert en ce vendredi férié en France, mais ouvert sur la plupart des marchés financiers européens (à l'exception de Londres). Forcément, les volumes d'échanges s'en ressentent, mais cela n'empêche pas le CAC 40 d'avance de +0,8%, pour atteindre les 4.535 points. La séance sera principalement animée par la publication des chiffres mensuels du marché du travail aux États-Unis, susceptibles de faire ressortir des destructions de postes record sur le mois d'avril. Le consensus table sur 21 millions d'emplois et sur une remontée du taux de chômage à dans la zone des 15-20%. En attendant, on a appris que selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 12,8 milliards d'euros en mars, à comparer à 21,4 milliards le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 21,6 milliards pour février). L'office fédéral des statistiques précise que cette contraction du surplus commercial d'un mois sur l'autre résulte d'une chute de 11,8% des exportations allemandes, plus forte donc que la diminution de 5,1% des importations. Dans l'actualité des valeurs, on retiendra que le groupe ADP annonce que le consortium formé par TAV Airports (dont il détient 46,12% du capital) et VPE Capital, a signé le 7 mai un accord portant sur le rachat de l'aéroport d'Almaty et des activités connexes, pour une valeur de 415 millions de dollars. Technicolor publie un EBITA ajusté de -34 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, soit une amélioration de sept millions grâce à une meilleure gestion des coûts des dépenses de rendu dans le cloud. Le chiffre d'affaires recule de 12,8% (-14,1% à taux de changes constants) à 739 millions d'euros reflétant, comme prévu, une diminution de la demande de maison connectée, une baisse de volume des services DVD et une baisse de l'activité film & effets visuels épisodiques. Thales annonce avoir réalisé une émission obligataire à taux fixe de 700 millions d'euros à huit ans assortie d'un coupon de 1%, destinée notamment à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de deux milliards d'euros conclue en avril dernier.

