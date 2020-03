Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris avance après les annonces de la BCE Cercle Finance • 19/03/2020 à 11:23









(Crédits photo : Flickr - Luminale ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence la journée en hausse, les dernières décisions de la BCE semblant en mesure d'apaiser les investisseurs, et ce même si Wall Street a connu hier une nouvelle séance mouvementée. Ainsi, le CAC 40 avance de +2%, pour revenir sur le niveau des 3.830 points. Il en faudra plus cependant pour que la semaine ne soit pas, une nouvelle fois, négative au moment de faire les comptes hebdomadaires. 'A ce stade, les éléments et indicateurs restent contraires, seule les volumes sur la séance d'hier ont perdu en intensité avec moins de 3 milliards d'euros échangés en séance et avant le fixing de clôture, sur lequel il s'est échangé 2.5 milliards ! A court terme le maintien des 3.500 points devient essentiel. La conservation de la zone des 3.805/3.850 reste également d'actualité, une maigre éclaircie à minima', constatent les équipes de Kiplink ce matin. Rappelons que la Banque centrale européenne a sorti l'artillerie lourde hier soir, en annonçant le lancement d'un programme d'achat d'actifs d'un montant de 750 milliards d'euros, qui sera mis en place jusqu'à la fin 2020 au moins, portant à la fois sur des titres publics et privés, éligibles dans le cadre de son programme d'achat d'actifs (APP) déjà existant. 'La logique de ce programme est simple. Les États vont dépenser des sommes folles pour compenser les effets négatifs que l'épidémie aura sur l'activité, indique Philippe Waechter, le chef économiste d'Ostrum. Il faudra dans le même temps que les taux d'intérêt restent bas pour éviter un choc financier tant sur le budget des Etats que des entreprises. La BCE se met en face des émissions nouvelles pour les neutraliser.' Du côté des statistiques, on prendra connaissance cet après-midi de l'indice de la Fed de Philadelphie, de l'indicateur avancé du Conference Board et, comme toutes les semaines, des inscriptions au chômage aux États-Unis. Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que le groupe Michelin a annoncé hier que sa guidance 2020 est remise en cause par l'épidémie de coronavirus et la crise systémique en découle, 'sans qu'il en soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact'. Le groupe a par ailleurs pris la décision de fermer pour une durée d'une semaine minimum ses sites industriels situés dans les pays les plus touchés en Europe à ce jour par la pandémie. NRJ Group publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe stable à 21,9 millions d'euros (hors impact IFRS 16) et un résultat opérationnel courant hors échanges en baisse de 9,5% à 30,5 millions pour un chiffre d'affaires en retrait de 1,6% à 386,2 millions. FFP annonce qu'à l'issue d'opérations de couverture dans le cadre d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement, il pourrait acquérir au titre de ce contrat, 18,1 millions d'actions Peugeot, pour un montant total ayant été porté à 228 millions d'euros.

