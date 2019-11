Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris à l'équilibre, journée calme en vue Cercle Finance • 11/11/2019 à 10:43









(CercleFinance.com) - Ce n'est guère une surprise en ce lundi férié : les volumes d'échange sont assez faibles sur le CAC 40, les opérateurs ne semblant pas nombreux dans les salles de marché parisiennes. Résultat ? La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre ce matin, autour de 5.893 points. Seules des données britanniques, dont une première estimation de la croissance du PIB au titre du troisième trimestre, sont au menu de ce lundi. Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume Uni a augmenté 0,3% en volume au troisième trimestre 2019 par rapport au deuxième, selon la première estimation publiée par l'Office National de Statistiques (ONS). L'institut ajoute que par rapport au trimestre correspondant en 2018, l'économie britannique n'a progressé que de 1%, soit son taux de croissance annualisé le plus bas depuis le premier trimestre de 2010. Les prochains jours verront paraître d'autres données macroéconomiques majeures. On pense notamment à l'indice ZEW et à la croissance en Allemagne, à l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, au taux de chômage en France, ou encore aux ventes de détail et la production industrielle américaines. Du côté des publications d'entreprises, sont attendues par exemple celles d'Infineon, Deutsche Post, Merck KGaA, Bouygues, Vivendi en Europe, ainsi que celles de Cisco et Walmart de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant, sur le marché des changes, l'euro s'affiche à 1,1034 dollar, en hausse de +0,2%. Le Brent recule de -1,5%, à 61,70 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Latécoère annonce avoir adressé une offre indicative non-engageante et être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de certains actifs et contrats de l'activité de câblage EWIS de Bombardier Aviation. L'équipementier aéronautique précise que le chiffre d'affaires annuel moyen de l'activité de câblage EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) concernée au titre des trois dernières années s'élève à 60 millions de dollars américains. Pernod Ricard a annoncé que son assemblée générale a fixé le montant du dividende à 3,12 euro par action au titre de l'exercice 2018-19. Compte tenu de l'acompte versé en juillet, le solde de 1,94 euro sera détaché le 25 novembre et mis en paiement le 27 novembre.

