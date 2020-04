Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : Paris à l'assaut des 4.500 points Cercle Finance • 07/04/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son redressement ce matin, à la faveur du ralentissement apparent de l'épidémie de coronavirus, dont a largement profité Wall Street hier. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 reprend encore +3,6%, pour revenir au niveau des 4.500 points. 'Avec ces excès de volatilité tout est permis pour l'indice CAC 40, même un rapprochement au pied du gap des 4.500 à 4.625 points. Pour l'instant, cette réévaluation rapide permet d'oublier temporairement ou pas, le seuil fragile des 4.200 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink. Rappelons que, porté par la perspective d'un aplatissement imminent de la courbe de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, l'indice Dow Jones a signé hier un impressionnant rebond de 7,7%. La Bourse de Tokyo s'est inscrite dans son sillage mardi, avec des gains qui avoisinaient les 2% en fin de séance. Du côté des statistiques du jour, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 0,3% en février selon des données ajustées de Destatis, après une augmentation de 3,2% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +3% pour janvier). En excluant les secteurs de l'énergie (+2,7%) et de la construction (-1%), la production manufacturière allemande a progressé de 0,4% en février, avec en particulier un bond de 1,8% pour le segment des biens à la consommation. Dans l'actualité des valeurs, Thales annonce la mise en oeuvre d'un plan global d'adaptation à la crise liée à la pandémie du Covid-19, ainsi que la signature d'une ligne de crédit syndiquée de deux milliards d'euros portant sur les 12 prochains mois, avec une option d'extension de six mois. Air Liquide a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement EQT, en vue d'une cession éventuelle de sa filiale Schülke & Mayr GmbH, spécialisée dans la prévention des infections et l'hygiène. Lagardère indique que sa gérance a décidé, en accord avec le conseil de surveillance, de modifier la proposition d'affectation du résultat social 2019 soumise à l'assemblée générale du 5 mai pour ne procéder à aucune distribution de dividende. Il a également décidé de créer un 'fonds solidaire Covid', doté de cinq millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives en faveur de salariés et partenaires subissant les effets de cette crise. Le groupe Vivendi rappelle ce mardi que Canal+ est, depuis ce matin, le distributeur exclusif du nouveau service de streaming Disney+ en France. Le titre Europcar gagne plus de 10% ce matin après avoir chuté de plus de 64% depuis le 1er janvier. Le Monde annonce ce matin qu'un accord serait proche avec les banques et Eurazeo, le principal actionnaire d'Europcar (29,9% du capital).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.