Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: ouverture stable en perspective information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40, stables à un peu moins de 6000 points, augurent d'un début atone à Paris en ce jour de fête nationale, et au lendemain d'une journée difficile pour les marchés dans le sillage d'un rapport préoccupant sur le front de l'inflation aux Etats-Unis.



Pour rappel, l'indice américain des prix à la consommation a augmenté le mois dernier, en rythme annuel, de 9,1% en brut et de 5,9% hors éléments volatils, là où Jefferies par exemple anticipait respectivement 8,8% et 5,7%.



'L'inflation américaine a atteint son niveau le plus élevé depuis novembre 1981. Cela confirme notre opinion selon laquelle la Réserve fédérale procédera à une autre hausse de taux de 75 points de base dans deux semaines', réagissait-on chez Commerzbank.



Aucune donnée majeure n'est attendue en Europe, mais la journée verra paraitre, aux Etats-Unis, les prix à la production pour juin, les inscriptions hebdomadaires au chômage et surtout les résultats trimestriels des banques JP Morgan Chase et Morgan Stanley.



Côté valeurs parisiennes, Sanofi annonce que l'essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de son Dupixent chez l'enfant âgé d'un à 11 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles, a atteint son critère d'évaluation primaire.



Le conseil d'administration d'Atos a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction avec prise d'effet immédiate, tandis que S&P Global a abaissé sa notation de crédit sur le groupe informatique de 'BBB-' à 'BB', toujours assortie d'une 'perspective négative'.



Air France-KLM a signé un accord définitif en vue d'un investissement de 500 millions d'euros par Apollo Global Management, dans une filiale opérationnelle d'Air France spécialement constituée, propriétaire de moteurs de rechange.