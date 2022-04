Marché: ouverture proche de l'équilibre attendue information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 08:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans la stabilité, à en croire des futures atones vers 6730 points, au lendemain d'une séance qui a vu le CAC40 gagner 0,7%, orientation favorable à l'image de la plupart des grandes places mondiales.



Les marchés actions mondiaux ont continué de progresser ces dernières heures, malgré les nouvelles de Chine, où de plus en plus de grandes villes sont concernées par des mesures de restrictions pour endiguer la propagation de la variante Omicron.



'Les coûts économiques de la stratégie zéro Covid sont de plus en plus élevés et sont susceptibles d'exacerber les goulots d'étranglement de matériel et d'approvisionnement en Allemagne également', prévient pourtant Commerzbank.



Au chapitre des statistiques, la séance sera dominée par la publication des divers indices PMI composites de S&P Global, mais elle verra aussi paraitre la production industrielle française, puis la balance commerciale et l'ISM des services aux Etats-Unis.



'Enfin, nous entendrons les colombes influentes de la Fed, le vice-président en attente Brainard et les présidents Daly et Williams, avant la publication des minutes du FOMC de demain', note-t-on par ailleurs chez Deutsche Bank.



Dans l'actualité des valeurs, Casino indique avoir cédé le solde de sa participation dans la foncière Mercialys, soit 10,3% du capital, opération générant un produit de 86 millions d'euros pour le distributeur alimentaire.



Icade annonce avoir finalisé le 1er avril la cession de l'immeuble Le Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire (Paris 19e) pour 186 millions d'euros, portant ainsi les cessions réalisées sur le parc du Millénaire à près de 740 millions.