Marché: orienté à la baisse pour la fin de semaine

(CercleFinance.com) - Les principales places européennes s'inscrivent en retrait pour cette dernière séance de la semaine (-1,2% à Francfort, -0,9% à Paris), même si Londres ne cède que relativement peu de terrain (-0,4%) après l'annonce d'une stabilisation du PIB britannique.



'Les investisseurs restent toujours focalisés sur la trajectoire à venir des taux directeurs des banques centrales et redoutent qu'une poursuite du cycle de hausse des taux de la Fed ne finisse par faire entrer l'économie américaine en récession', explique Kiplink.



'Le marché surveillera, cet après-midi, la première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan pour le mois de février, et plus spécialement la composante des anticipations d'inflation à un an', poursuit-il.



En attendant, les opérateurs ont pris connaissance d'une stagnation du PIB du Royaume-Uni au quatrième trimestre 2022 par rapport au troisième, selon la première estimation de l'office national de statistiques (ONS).



Cette stabilisation, intervenant après une contraction de 0,2% au trimestre précédent, permet donc à l'économie britannique d'éviter une entrée en récession (caractérisée par au moins deux trimestres consécutifs de baisse du PIB).



Sur le front des valeurs, la séance se montre bien moins chargée que les précédentes en termes de publications de résultats, celle du sidérurgiste Aperam, marquée par une chute de 35% de son résultat net annuel, se trouvant nettement sanctionnée (-7%) à Amsterdam.



De même, les résultats du géant des cosmétiques L'Oréal (-2% à Paris) ne suscite guère l'enthousiasme des investisseurs, en dépit d'une augmentation de 28% de son BPA et d'une hausse de 25% de son dividende au titre de l'exercice écoulé.





