Marché: optimiste avant les premiers résultats américains

(CercleFinance.com) - Le vert prédomine sur les places européennes (+0,3% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,6% à Paris), alors que plusieurs grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase, doivent donner ce vendredi le coup d'envoi à la saison des résultats de l'autre côté de l'Atlantique.



Les commentaires des établissements financiers seront suivis de près alors que les intervenants commencent à s'inquiéter d'un éventuel ralentissement, peut-être plus marqué que prévu, de l'économie américaine au second semestre.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs, en début d'après-midi, à l'indice américain des prix à la production pour le mois écoulé, qui viendra compléter celui des prix à la consommation dévoilé la veille.



Pour rappel, ce dernier a reculé de 0,3 point pour s'établir à 3% en rythme annuel en juin, un niveau légèrement inférieur aux attentes. Hors énergie et alimentation, il est ressorti à 3,3%, au plus bas depuis avril 2021.



'Les pressions inflationnistes s'atténuent encore plus rapidement que prévu et la tendance à la baisse de l'inflation devrait se poursuivre', réagissait Commerzbank, pour qui 'une première baisse des taux d'intérêt par la Fed n'est qu'une question de temps'.



De ce côté-ci de l'Atlantique, Ericsson bondit de 8 % à Stockholm, malgré la publication par l'équipementier télécoms d'une lourde perte nette trimestrielle en raison de dépréciations, celle-ci s'accompagnant toutefois d'une meilleure rentabilité opérationnelle.





