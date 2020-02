Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme prudent après le PMI manufacturier Cercle Finance • 03/02/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent le nouveau mois sur un optimisme prudent (+0,4% à Londres, +0,1% à Paris et à Francfort), sur fond d'un indice PMI manufacturier un peu meilleur qu'estimé initialement pour la zone euro. Cet indice PMI final IHS Markit s'est en effet redressé de 46,3 à 47,9 en janvier, montrant ainsi pour le secteur 'quelques signes de reprise en début d'année 2020' selon Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. 'Une vague d'optimisme a également gagné l'ensemble de la région en janvier comme en témoignent les perspectives d'activité à douze mois des fabricants qui se sont hissées à leur plus haut niveau depuis août 2018', souligne-t-il d'ailleurs. Cette semaine, doivent encore être publiés les indices PMI composites d'IHS Markit, le rapport sur l'emploi américain pour janvier, ainsi que les productions industrielles et balances commerciales allemandes et françaises pour décembre. Sur le front des publications d'entreprises, sont attendues notamment celles d'Alphabet, Disney et Merck aux Etats-Unis, ainsi que de Siemens, Nokia, Société Générale, Total, ING, ArcelorMittal et Fiat Chrysler en Europe. Pour l'heure, Ryanair grimpe de près de 4% à Londres, suite à l'annonce par la compagnie aérienne irlandaise de bénéfices au cours du dernier trimestre, stimulée par des échanges de Noël et du Nouvel An meilleurs que prévu. Julius Bär lâche par contre plus de 4% à Zurich après la publication d'un profit net ajusté en retrait de 5% à 772 millions de francs suisses au titre de 2019, 'impacté par une hausse de provisions et de pertes liées à des dossiers juridiques hérités du passé'. De même, Siemens Healthineers recule de plus de 3% à Francfort, après la publication d'un BPA en baisse de 6% à 0,35 euro au titre de son premier trimestre 2019-20, un niveau inférieur de cinq cents à l'estimation moyenne des analystes.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.