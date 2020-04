Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme modéré sur les places européennes Cercle Finance • 28/04/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en hausses modérées (+0,4% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,3% à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (+1,5% sur le Dow Jones) malgré la chute observée sur les cours du pétrole. 'En effet la réouverture de l'économie mondiale, qui démarre avec certains Etats des USA et l'Europe, permet aux investisseurs de persister dans l'idée d'une reprise économique rapide et sans douleur', explique Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Ce dernier ajoute toutefois que si les économies européennes se préparent à rouvrir leur pays, 'cette reprise pourrait se faire au ralenti étant données les précautions sanitaires nécessaires pour éviter une nouvelle vague'. Du côté des valeurs, BP cède 0,1% à Londres, après la présentation par le géant énergétique, au titre du premier trimestre 2020, d'un profit à coût d'approvisionnement sous-jacent divisé par trois en comparaison annuelle, à 0,8 milliard de dollars. ABB s'adjuge 4,6% à Zurich après la publication pour son premier trimestre 2020 d'un BPA opérationnel en repli de 2% à 0,30 dollar, battant de plus de 10 cents le consensus, et d'une marge d'EBITA opérationnel en baisse d'un point à 10,2%. Parmi les autres publications du jours, les opérateurs ne réagissent guère aux résultats de HSBC (stable à Londres) et de Novartis (+0,3% à Zurich), mais saluent ceux d'UBS (+5% à Zurich) et le point d'activité de Capgemini (+6,8% à Paris).

