Marché : optimisme malgré des données mitigées en zone euro

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine du bon pied (+1,5% à Londres, +1,2% à Paris, +0,3% à Francfort), en dépit de la parution en cours de matinée de statistiques contrastées concernant la zone euro. En effet, si la balance commerciale de la zone est passée de +24,9 milliards d'euros en novembre 2020 à +27,5 milliards en décembre, la production industrielle a diminué de 1,6% d'un mois sur l'autre. Aucune donnée n'est prévue aux Etats-Unis en ce jour de Washington's Birthday, mais les séances à venir verront paraitre, entre autres, les indices Empire State et Philly Fed, les ventes de détail, la production industrielle et les chiffres de la construction résidentielle. La semaine sera aussi marquée par les indices PMI flash d'IHS Markit et, de ce côté-ci de l'Atlantique, par le taux de chômage en France, l'indice ZEW en Allemagne, une nouvelle estimation du PIB de la zone euro et l'inflation au Royaume Uni. Sur le front des publications de résultats, sont attendues par exemple celles de Walmart et Deere aux Etats-Unis, ou encore d'Ahold Delhaize, Kering, Bouygues, Daimler, Barclays, Airbus, Allianz et Eni en Europe. En attendant, Lanxess grimpe de 4% à Francfort, après avoir fait part d'un accord pour acquérir Emerald Kalama Chemical, groupe américain de chimie de spécialité, pour une valeur d'entreprise de 1,07 milliard de dollars. Surtout, Vivendi s'envole de 16% à Paris, son directoire envisageant désormais une distribution à ses actionnaires de 60% du capital d'Universal Music Group, projet qui pourrait aboutir avant fin 2021.

