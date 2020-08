Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme de mise en attendant Jackson Hole Cercle Finance • 26/08/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, dans le sillage des nouveaux records inscrits mardi à Wall Street et à la veille de l'ouverture du symposium de Jackson Hole. Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 avance de 4,5 points à 5008 points, annonçant un début de séance en territoire positif. Le principal moteur de la progression du marché parisien reste la cascade de plus hauts historiques établis par les grands indices américains. En progressant de près de 0,8% hier, le Nasdaq a touché un nouveau zénith à 11.468 points et signé un 37ème record au titre de l'année 2020, captant les flux au détriment du Dow Jones (-0,2%), qui a lui pâti du recul de ses trois valeurs sortantes, ExxonMobil, Pfizer et Raytheon. Le S&P 500 s'est lui aussi redressé dans l'après-midi pour finir au plus haut, du jour et de tous les temps, à 3444 points, soit un gain de l'ordre de 0,4%. 'Le rally des actifs risqués et la correction du compartiment obligataire se sont produits malgré un indice de confiance du consommateur américain décevant au sens du Conference Board, qui est venu rappeler aux investisseurs que la route était encore longue avant un retour à la normalité qui prévalait avant l'épidémie de Covid', commentent ce matin les équipes de Deutsche Bank. Un certain optimisme pourrait néanmoins être de mise au fil dans la perspective de l'ouverture, demain, de la réunion 'virtuelle' des banquiers centraux à Jackson Hole. Les intervenants de marché ont bon espoir que Jerome Powell restaure l'euphorie des marchés boursiers en remotivant Wall Street. Le président de la Fed a effectivement promis de faire des 'annonces importantes' à l'occasion du symposium, et notamment de présenter une nouvelle doctrine concernant l'inflation qui pourrait déborder largement le cadre de l'objectif des 2% sans déclencher de riposte monétaire, c'est-à-dire une hausse de taux. En France, la séance sera principalement animée par l'enquête de conjoncture auprès des ménagespour le mois d'août. Aux Etats-Unis, les opérateurs attendent les chiffres des commandes de biens durables, puis les stocks de pétrole qui tomberont plus tard dans l'après-midi.

