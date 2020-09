Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme dans l'attente de l'emploi américain Cercle Finance • 04/09/2020 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce vendredi matin (+0,6% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,7% à Paris), dans l'attente de la publication des chiffres mensuels du chômage aux Etats-Unis, qui est prévue en début d'après-midi. Les opérateurs prendront en effet connaissance du rapport officiel sur l'emploi américain en août, pour lequel les économistes attendent en moyenne un peu plus de 1,5 million de créations de postes non agricoles et un taux de chômage en repli à 9,9%. 'Les 'créations d'emplois' sont avant tout la poursuite d'un retour des salariés dans leurs entreprises. Ainsi, les marchés devraient essentiellement réagir à l'évolution du taux de chômage. Un recul rapide de ce dernier rassurerait les investisseurs', estime Aurel BGC. 'Si le marché du travail est solide, les ménages américains consommeront, paieront leurs dettes (positif pour le secteur bancaire) et ils pourraient réduire sensiblement leur épargne accumulée involontairement durant la période de confinement', poursuit-il. En attendant ce rendez-vous, après une augmentation de 28,8% en juin par rapport au mois précédent, les commandes à l'industrie allemande se sont encore accrues de 2,8% en juillet, là où le consensus anticipait toutefois une hausse de 6%. 'Ces chiffres plus faibles que prévu ne changent pas le fait que l'industrie manufacturière a continué de se redresser en juillet et qu'une très forte hausse du PIB réel est attendue au troisième trimestre', réagit-on chez Commerzbank. Dans l'actualité des valeurs, Volkswagen prend près de 2% à Francfort, alors que le constructeur automobile souhaiterait relancer son projet d'acquisition du fabricant de camions américain Navistar, selon des sources de presse. Ryanair progresse de près de 4% à Londres, après le succès d'un placement auprès d'investisseurs, d'actions pour 400 millions d'euros par la compagnie aérienne à bas coûts, opération qu'Oddo BHF salue en réaffirmant son opinion 'achat'.

