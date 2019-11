Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme conforté par un indicateur allemand Cercle Finance • 12/11/2019 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent dans le vert ce mardi (+0,2% à Londres et à Paris, +0,4% à Francfort), sur fond d'un indice ZEW du sentiment économique allemand sensiblement meilleur que prévu paru en cours de matinée. Retrouvant son niveau de mai dernier, cet indice des perspectives est en effet ressorti à -2,1 points pour le mois de novembre, à comparer avec des attentes du marché de -13,5 en moyenne et un chiffre précédent de -22,8. 'Il existe des espoirs grandissants que l'environnement de la politique économique internationale s'améliore dans un proche avenir', avance le président de l'institut ZEW Achim Wambach pour expliquer ce redressement. Outre des chances accrues d'un retrait ordonné du Royaume Uni de l'Union européenne, il met en avant une moindre probabilité de taxes punitives américaines sur les voitures européennes, ainsi que l'espoir d'un accord commercial entre Chine et Etats-Unis. Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les résultats de Deutsche Post-DHL (+4,6%) et d'Infineon (+5,1%) à Francfort, mais se montrent plus mesurés pour ceux de Vodafone (+0,7%) à Londres. Solvay progresse de 2,2% à Bruxelles avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 102 à 120 euros sur le titre du chimiste.

