Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme avec le PIB britannique Cercle Finance • 22/12/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes regagnent un peu de terrain ce mardi (+0,2% à Londres, +1,1% à Francfort, +0,9% à Paris), sur fond d'une révision en hausse de la croissance de l'économie britannique au troisième trimestre. Le PIB du Royaume Uni a en effet rebondi de 16%, selon la deuxième estimation de l'ONS qui avait annoncé un rebond de 15,5% en première lecture, après une contraction au deuxième trimestre elle aussi révisée à -18,8% au lieu de -19,8%. 'Mais ceci ne change en rien le tableau d'ensemble d'un PIB du troisième trimestre inférieur de 8,6% à celui du dernier trimestre 2019', juge Capital Economics, pour qui une récession en double-creux reste clairement possible si les confinements se prolongent en 2021. 'Le taux d'épargne élevé du troisième trimestre conforte l'optimisme que si les vaccins sont efficaces et largement répandus, le PIB pourra connaitre un redressement vigoureux au second semestre de l'an prochain', ajoute toutefois le bureau d'analyse. Cet après-midi aux Etats-Unis, seront dévoilés une dernière estimation de la croissance économique au troisième trimestre, puis les ventes de logements anciens de novembre et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Dans l'actualité des valeurs européennes, AstraZeneca recule de 1% à Londres, après la présentation de résultats mitigés pour un essai de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité du tezepelumab, un nouveau médicament potentiel dans l'asthme sévère. easyJet bondit de 3%, suite à l'annonce par la compagnie aérienne britannique à bas prix d'un report de la livraison de 22 avions Airbus, du fait d'une réduction de ses capacités en raison de la crise de la Covid-19. Ontex gagne plus de 2% à Bruxelles, le fabricant de produits d'hygiène ayant fait part de la désignation d'Esther Berrozpe Galindo comme directrice générale, succédant à Thierry Navarre qui occupait ce poste à titre temporaire.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.