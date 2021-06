Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : optimisme avant les données américaines Cercle Finance • 15/06/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - L'optimisme domine au sein des Bourses européennes (+0,4% à Londres, +0,7% à Francfort, +0,5% à Paris), avant une batterie de données américaines à surveiller de près alors que le comité de politique monétaire de la Fed doit entamer une réunion de deux jours. Les opérateurs prendront connaissance, cet après-midi, des ventes de détail et des prix producteurs pour mai, de l'indice Empire State de la Fed de New York, puis de la production industrielle de mai et des stocks des entreprises d'avril. 'Les membres du FOMC vont pouvoir disséquer les principaux indicateurs d'activité et de prix du mois de mai. L'élément central que devrait refléter ces publications économiques se résume en un mot : contraintes sur l'offre', souligne Aurel BGC. Selon lui, ces 'contraintes sur l'offre' devraient induire un net ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis et les statistiques économiques des mois de mai et juin 'pourraient offrir une image moins positive de la conjoncture économique américaine...' En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la balance commerciale de la zone euro a chuté à +9,4 milliards d'euros en avril par rapport à mars, du fait à la fois d'une diminution des exportations (-2,3%) et d'une hausse des importations (+2,4%). Dans l'actualité des valeurs, l'action B de H&M cède 2% sur l'OMX, après un point de la chaine de vêtements suédoise au titre de son deuxième trimestre comptable (mois de mars à mai), d'où ressort une croissance de 75% des ventes nettes en monnaies locales. Dufry gagne par contre 2% à Zurich, soutenu par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 66 à 80 francs suisses sur le titre du spécialiste helvétique de la distribution en zones hors taxes.

