Marché : optimisme avant les conclusions de la BCE

(CercleFinance.com) - L'optimisme domine sur les places boursières européennes (+0,6% à Londres, +0,4% à Paris et à Francfort), à l'approche de la conclusion, en milieu de séance, de la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. 'Sauf surprise, la BCE ne modifiera, aujourd'hui, ni sa politique monétaire ni sa communication', prévient Aurel BGC, soulignant toutefois qu'il s'agira de la première conférence de presse de Christine Lagarde en tant que présidente de l'institution. Selon le bureau d'études, les principaux points d'intérêts porteront sur les révisions des prévisions de croissance et d'inflation, ainsi que sur les chantiers ouverts dans le cadre de la 'revue stratégique' qu'ambitionne de mener l'ancienne directrice générale du FMI. En attendant, on notera qu'en octobre 2019, par rapport à septembre, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,5% dans la zone euro et de 0,4% dans l'ensemble de l'Union Européenne. Dans l'actualité des valeurs, Ryanair gagne 1,1% à Londres avec le soutien de Deutsche Bank qui est passé à l'achat sur l'action de la compagnie à bas coûts irlandaise, contre une précédente position de 'conserver'. Nestlé grappille 0,5% à Zurich au lendemain d'un accord avec Froneri, coentreprise avec PAI Partners, pour lui céder son activité de crèmes glacées aux Etats-Unis, dans une transaction valorisée quatre milliards de dollars. L'Oréal prend 1% à Paris, suite à un contrat de licence à long terme pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe pour la marque Prada, accord qui leur permettra d'apporter l'expertise de leur secteur respectif.

