Marché: objectif 5000 points sur le S&P l'an prochain (CFI)

(CercleFinance.com) - Un indice S&P 500 à 5000 points figure parmi les principales prévisions pour 2024 de CFI, un courtier émirati, aux côtés d'un retour à 2% de l'inflation aux Etats-Unis et d'un nouvel accès de faiblesse du dollar.



S'il reconnaît que le marché boursier américain va devoir faire face à un degré élevé d'incertitude l'an prochain avec la tenue de l'élection présidentielle, le broker basé à Dubaï dit prévoir l'inscription de 'nouveaux records' à Wall Street.



CFI justifie son optimisme par le reflux des prix, la bonne santé de l'économie et le rebond de 13,6% attendu du côté des résultats des sociétés appartenant à l'indice S&P 500 en 2024.



Ses prévisions incluent ainsi par ailleurs un recul du billet vert ainsi qu'un redressement du baril de brut léger américain (WTI) qui devrait renouer selon lui avec le seuil des 88 dollars.



Avec l'élection américaine, CFI dit prévoir un regain de tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, tout particulièrement autour des questions liées à la technologie.



'En dépit de la visite historique du président chinois aux Etats-Unis cette année, aucun progrès n'a été réalisé en vue de la résolution de ce climat d'hostilité', souligne le courtier.



CFI, qui pronostique aussi un retour de l'once d'or à 1800 dollars et une poursuite du mouvement d'électrification dans l'automobile, rappelle que 'quand (il) prédit quelque chose, (il) souhaite que ses projections soient aussi sensées et proches de la réalité que possible'.



Son objectif d'un S&P 500 à 5000 points correspond ainsi à une hausse de l'ordre de 4,5% l'an prochain.





