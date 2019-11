Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : nouveau tassement de la monnaie unique Cercle Finance • 27/11/2019 à 12:50









(CercleFinance.com) - Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se rapprochait toujours des 1,10 dollar à la veille de la fête de Thanksgiving, aux Etats-Unis. A cette heure, l'euro se tassait de 0,13% à 1,1008 dollar, suivant des tendances similaires contre les autres devises, avec un recul de 0,35% contre le sterling. L'activité des différents marchés financiers sera limitée demain aux Etats-Unis, en raison de la célébration de Thanksgiving, et sans doute aussi vendredi, jour du 'Black Friday'. 'A l'approche du jour férié de Thanksgiving aux Etats-Unis, demain, la volatilité sur le couple euro-dollar sur un mois est tombée mardi à un niveau plus vu depuis 2014', commentent ce matin des spécialistes parisiens. Cela étant, les dernières nouvelles d'un potentiel accord commercial partiel avec la Chine semblent plus rassurantes, notamment celles distillées par la Maison-Blanche. En outre, les récents propos du président de la Fed, Jerome Powell, Fed augurant - ou plutôt confirmant - la probable stabilité des taux directeurs à court terme ont pu jouer en faveur du billet vert.

